На международном чемпионате чтецов в Нижнекамске победили сразу три участника

В Нижнекамске состоялось масштабное событие для ценителей книг и чтения — международный чемпионат по чтению вслух «Открой рот». По словам организаторов, в этом году город отметился самым большим количеством зарегистрировавшихся участников. Всего заявки подали 79 человек, но по тем или иным обстоятельствам участие смогли принять 44.

В состав жюри вошли поэтесса Альфия Юдина, артист ТЮЗа Нижнекамска — Станислав Жарков и победитель чемпионата прошлого года Елена Шарафуллина.

В «нулевом» раунде были отобраны 15 сильнейших, которым пришлось читать прозу и поэзию без подготовки. Члены жюри оценивали чтецов по двум критериям — артистизму и технике по шестибалльной шкале.

В сумме трех раундов в финал вышли Анна Зорина, Анна Габдулхаирова и Елена Токачева. Но в финале все трое справились на «отлично» с поставленной задачей — а именно чтением стихотворений местных писателей.

Посовещавшись и получив согласие московских организаторов, эксперты объявили победителями всех трех финалистов. Поэтому в Москву для дальнейшего участия в чемпионате отправятся сразу трое лучших чтецов из Нижнекамска.

Ведущий чемпионата, организатор-куратор в Нижнекамске Ольга Гудошникова рассказала «Татар-информу», что чемпионат «Открой рот» проходит в городе химиков с 2018 года. И с каждым годом событие становится все популярнее, ведь очень интересно в неформальной обстановке читать вслух прозу и стихи, да еще и на скорость. При этом до последнего чтецы не знают, отрывки из каких книг им предстоит прочесть.

«„Открой рот“ — это не традиционный конкурс чтецов, это спорт. И здесь до последнего чувствуется дух соперничества. Желаю победителям из нашего города успешно выступить в финале конференций и пройти в суперфинал чемпионата в Москве», — пожелала Ольга Гудошникова.

Предыдущий победитель Елена Шарафуллина поделилась, что начала наблюдать за событием три года назад, однако принять участие в нем ей удалось лишь в 2022-м.

«Это было очень волнительно — я видела, как соперники хорошо подготовлены, начитаны, но разрешила себе проявиться и стала чемпионом. В этом году меня пригласили в жюри и, во-первых, я порадовалась количеству участников, качеству их подготовки, артистизму. Судить очень сложно и не менее волнительно, особенно хорошо помня, как это, когда ты сам участник. Обязательно поучаствую в будущем, потому что каждый текст, как вызов себе и своим способностям», — отметила собеседница агентства.

Поэтесса, член жюри Альфия Юдина добавила, что второй год подряд входит в число экспертов.

«Горжусь своим посильным участием в этом марафоне чтения. В этом году поразила массовая активность нижнекамцев, так как более 40 человек присутствовали на этом конкурсе. Участники все, безусловно, яркие, смелые, артистичные», — отметила Альфия Юдина.