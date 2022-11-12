В Нижнекамске на бульваре Баки Урманче установят арт-объекты и памятник художнику

Прогулочная зона, уличные тренажеры, качели, арт-объекты и памятник Баки Урманче появятся на новом одноименном бульваре в Нижнекамске. Накануне в городе химиков презентовали проект благоустройства нового общественного пространства.

Команда «Закамского института развития территорий» представила общую концепцию благоустройства. По словам специалистов, концепция городского бульвара по улице Баки Урманче представляет собой образ выразительной, запоминающейся, современной и многофункциональной территории.

Основная идея формирования этой протяженной площадки — преобразование ее в своеобразную зону просвещения с культурным наследием Татарстана и творчеством Баки Урманче.

Для концепции городского бульвара послужили картины Баки Урманче. Каждая зона представляет собой ассоциативные образы, за основу которых были взяты художественные работы живописца.

Масштабный проект готовится с учетом мнения жителей. На встрече с архитекторами были собраны предложения от нижнекамцев, которые будут учтены при дальнейшем обсуждении проекта.