В Нижнекамске на базе «ЭкоАгроПарка» открылась ярмарка для самозанятых

Сегодня в Нижнекамске на базе «ЭкоАгроПарка» состоялось открытие ярмарки для самозанятых — пока в ней участвуют более десяти мастеров. Ярмарочные ряды будут открыты до 2 сентября. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Центре по поддержке и развитию бизнеса Нижнекамска.

Продукция каждого из мастеров по-своему уникальна. Например. самозанятая Эльвира Гайнутдинова представила на ярмарке изделия из бисера и вязаные вещи. Ей 47 лет, 17 лет назад она потеряла зрение. При этом женщина-инвалид работает социальным педагогом в Центре реабилитации слепых и воспитывает дочь Веру. Эльвира очень любит мастерить. «С помощью творчества я выражаю свои эмоции, состояние души», — говорит она.

Вязать женщина научилась еще в детстве, вяжет пинетки и детские кофты. А вот бисероплетением увлеклась пять лет назад. Бисер мастерице помогают выбирать зрячие люди, а затем она раскладывает бусинки одного цвета в баночки, которые подписывает по Брайлю.

Свои знания и навыки Эльвира передает другим незрячим людям, это помогает им в развитии. «Порой незрячие люди не знают, как выглядят цветы в натуральном виде. А когда их плетешь, создается образ», — рассказывает нижнекамка. На сегодняшний день мастерица продает не так много своих изделий, с помощью ярмарки она планирует увеличить продажи.

Риаз Хайруллин подготовил для ярмарки сувениры, игры для детей, календари, разделочные доски, элементы декора. Также он занимается изготовлением фоторамок, ключниц, карт мира, всё это делая из дерева. Очень много товаров мастер изготавливает на заказ, клиентов находит через социальные сети и там же вдохновляется новыми идеями.

Творчеством Хайруллин занимается в свободное от основной работы время — он трудится аппаратчиком на одном из заводов ПАО «Нижнекамскнефтехим». С помощью ярмарки планирует увеличить число клиентов.

Светлана Богатова представила панно из макраме. Этим видом творчества девушка увлеклась, находясь в декретном отпуске. Но и после завершения отпуска по уходу за ребенком Светлана решила не бросать хобби. Зарегистрировалась как самозанятая и занимается активным поиском клиентов и совершенствованием в своем мастерстве. Самые крупные заказы — на изготовление свадебных арок получает преимущественно в летний период. «С помощью ярмарки надеюсь сделать свой заработок более стабильным», — поясняет девушка.

Ярмарка располагается в «ЭкоАгроПарке», режим работы — пятница, суббота, воскресенье с 9 до 19 часов.

Фото предоставлено Центром по поддержке и развитию бизнеса Нижнекамска.