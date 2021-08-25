В Нижнекамске на 93% готов новый дом, построенный по социальной ипотеке

Фото: пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ

На 93% готов дом под строительным номером 4-34, строящийся в Нижнекамске для участников жилищных программ Государственного жилищного фонда. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.

Строители проводят в доме электромонтажные работы, красят фасад, благоустраивают придомовую территорию и укладывают резиновые покрытия на пандусы для маломобильных граждан. В квартирах устанавливают двери и сантехнику.

Предыдущее заселение участников программы социальной ипотеки состоялось 14 июля текущего года. Здание на улице 30 лет Победы стало вторым соципотечным домом, который был заселен в городе с начала этого года. Первым был 120-квартирный дом № 35 по улице Фикрята Табеева, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

По словам исполнительного директора Госжилфонда Марата Зарипова, сейчас в Нижнекамске в различной степени технической готовности находятся еще пять домов на 708 квартир. Их планируют сдать в эксплуатацию в 2021 и 2022 годах.

Всего в текущем году Госжилфонд планирует построить в городах и районах республики 161 дом на 280 тыс. кв. метров. Благодаря программе соципотеки улучшить жилищные условия смогут более 5 тыс. семей.