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Происшествия
24 января 2022  13:56
Полина Шевчук

В Нижнекамске мужчина зарезал на улице приехавшего на заработки жителя Волгограда

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В Нижнекамске по подозрению в убийстве задержан 42-летний местный житель, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, 20 января на улице Тукая нижнекамец поругался с незнакомым 36-летним мужчиной. Во время ссоры местный житель вытащил нож и ударил им оппонента, после чего скрылся. Пострадавший прошел несколько метров, упал и умер.

Было установлено, что убитый – житель Волгограда, который приехал в Нижнекамск на заработки.

Подозреваемый был задержан и помещен под стражу.  Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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