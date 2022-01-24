В Нижнекамске мужчина зарезал на улице приехавшего на заработки жителя Волгограда

В Нижнекамске по подозрению в убийстве задержан 42-летний местный житель, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, 20 января на улице Тукая нижнекамец поругался с незнакомым 36-летним мужчиной. Во время ссоры местный житель вытащил нож и ударил им оппонента, после чего скрылся. Пострадавший прошел несколько метров, упал и умер.

Было установлено, что убитый – житель Волгограда, который приехал в Нижнекамск на заработки.

Подозреваемый был задержан и помещен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».