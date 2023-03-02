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В Нижнекамске мужчина средь бела дня отобрал у бабушки сумки с продуктами
В Нижнекамске мужчина отобрал сумки с продуктами у пожилой женщины, сообщили в пресс-службе УМВД по Нижнекамскому району.
Несколько дней назад в полицию Нижнекамска позвонила 82-летняя местная жительница. Она рассказала, что на улице на нее напал незнакомец, когда она возвращалась из магазина. Мужчина подбежал к ней, вырвал сумку с продуктами и кошельком и скрылся. Произошло это во дворе дома №66 на улице Химиков.
В этот же день полицейские установили и задержали 42-летнего нижнекамца, ранее судимого за вымогательство и кражу. Как выяснилось, на похищенные у пенсионерки деньги злоумышленник купил алкоголь.
По данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже.
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