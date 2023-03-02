В Нижнекамске мужчина средь бела дня отобрал у бабушки сумки с продуктами

В Нижнекамске мужчина отобрал сумки с продуктами у пожилой женщины, сообщили в пресс-службе УМВД по Нижнекамскому району.

Несколько дней назад в полицию Нижнекамска позвонила 82-летняя местная жительница. Она рассказала, что на улице на нее напал незнакомец, когда она возвращалась из магазина. Мужчина подбежал к ней, вырвал сумку с продуктами и кошельком и скрылся. Произошло это во дворе дома №66 на улице Химиков.

В этот же день полицейские установили и задержали 42-летнего нижнекамца, ранее судимого за вымогательство и кражу. Как выяснилось, на похищенные у пенсионерки деньги злоумышленник купил алкоголь.

По данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже.