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В Нижнекамске мужчина получил ожоги на пожаре из-за неосторожности при курении
В одной из квартир пятиэтажки на улице Тукая загорелись мебель и вещи. На место оперативно прибыли пожарные, которые спасли 48-летнего мужчину.
По данным ГУ МЧС России по РТ, площадь пожара составила 8 квадратов. Предварительно, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты.
Пострадавшего хозяина квартиры доставили в Нижнекамскую ЦРБ.
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