news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Происшествия 17 января 2025 07:54

В Нижнекамске мужчина получил ожоги на пожаре из-за неосторожности при курении

Скопировать ссылку

В одной из квартир пятиэтажки на улице Тукая загорелись мебель и вещи. На место оперативно прибыли пожарные, которые спасли 48-летнего мужчину.

По данным ГУ МЧС России по РТ, площадь пожара составила 8 квадратов. Предварительно, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты.

Пострадавшего хозяина квартиры доставили в Нижнекамскую ЦРБ.

#нижнекамск #пожар
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100