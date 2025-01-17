В Нижнекамске мужчина получил ожоги на пожаре из-за неосторожности при курении

В одной из квартир пятиэтажки на улице Тукая загорелись мебель и вещи. На место оперативно прибыли пожарные, которые спасли 48-летнего мужчину.

По данным ГУ МЧС России по РТ, площадь пожара составила 8 квадратов. Предварительно, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты.

Пострадавшего хозяина квартиры доставили в Нижнекамскую ЦРБ.