Руc Тат
16+
Происшествия 22 мая 2026 10:37

В Нижнекамске мужчина отдал более 2,7 млн, пытаясь заработать на торговле криптовалютой

Мужчина из Нижнекамска отдал более 2,7 млн рублей «криптоинвестору», помогающему с заработком на криптовалюте.

Как сообщает МВД по РТ, в 2025 году 32-летнему мужчине написал в соцсетях некий Дмитрий. Переписка быстро переросла в дружеское общение, и во время одной из бесед Дмитрий предложил мужчине заработать на криптоинвестициях.

Лженаставник помог мужчине зарегистрироваться на специальной платформе и обучил основам торговли. Житель Нижнекамска сначала внес 30 тыс. рублей, а увидев доход, согласился увеличить сумму вложений. Тогда он перевел через посредников 34,5 тыс., а затем взял кредит на 2,5 млн рублей и передал их курьеру. Более того, мужчина отдал Дмитрию еще 190 тыс., взятых в кредит супругой.

Лишь после того, как другой знакомый рассказал ему об обмане, мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Мошенников ищут.

#МВД по РТ #нижнекамск #мошенники в интернете
Шамиль Садыков о Рузиле Мухаметовой: Журналист, говорящий правду о творческих людях

21 мая 2026

Шамиль Садыков о Рузиле Мухаметовой: Журналист, говорящий правду о творческих людях

21 мая 2026
