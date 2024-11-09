В Нижнекамске можно будет кормить белок и бездомных животных через приложение

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В Нижнекамске можно будет поддержать бездомных животных и белок, оплатив им еду через приложение. Два соответствующих проекта находятся на стадии разработки, сообщает телерадиокомпания «НТР 24».

С автором идеи встретилась помощник главы Нижнекамского района РТ по ответственному отношению к домашним и бездомным животным Айгуль Аитова.

Предполагается, что в рамках проекта любой желающий сможет через приложение взять на свое попечение кошку или собаку, закупать для нее корм или необходимые лекарства, а также оплачивать груминг и другие услуги.

«Не всегда можно дойти до конкретного приюта, не хватает времени или есть другие причин, а так это очень удобно, и все желающие смогут помочь», — заметила чиновница.

Для помощи белкам надо будет подписаться на на какую-нибудь из уже стоящих кормушек, куда специалисты заранее загружают полезный для этих грызунов еду. «И в тот момент, когда туда подбегает белка, вам в приложении приходит сообщение, и вы можете онлайн покормить ее, оплатив порцию орехов. Всё работает автоматически», — пояснила Аитова.