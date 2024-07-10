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Происшествия 10 июля 2024 14:08

В Нижнекамске мотоциклист сбил мужчину, пешеход в больнице

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На проспекте Химиков в Нижнекамске 23-летний водитель мотоцикла Yamaha сбил пешехода. Инцидент произошел накануне вечером. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Нижнекамска.

По предварительным данным ведомства, 31-летний пешеход переходил дорогу на запрещающий красный сигнал светофора.

Фото: © Госавтоинспекция Нижнекамска

В результате ДТП пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, тупую травму живота, открытый перелом голени, закрытый перелом бедренной кости. Пострадавшего доставили в НЦРМБ.

Фото: © Госавтоинспекция Нижнекамска

#нижнекамск
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