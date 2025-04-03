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Происшествия 3 апреля 2025 14:30

В Нижнекамске мотоциклист попал в реанимацию после столкновения с автобусом

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В Нижнекамске мотоциклист попал в реанимацию после столкновения с автобусом
Фото: Госавтоинспекция Нижнекамска

Накануне днем на улице Промышленная в Нижнекамске произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

По предварительной информации, водитель автобуса «ПАЗ», начиная движение, не убедился в безопасности своего маневра и не предоставил преимущество мотоциклу SUZUKI, двигавшемуся в попутном направлении.

В момент аварии в автобусе находилось 25 человек. Транспортное средство обслуживает городской маршрут №45.

В результате происшествия пострадал мотоциклист. У него диагностированы множественные травмы, включая открытый оскольчатый перелом обеих костей предплечья, закрытый перелом седалищной кости со смещением, а также закрытый перелом правой руки. Пострадавший был доставлен на машине скорой помощи в НЦРМБ, где его поместили в реанимационное отделение.

#ДТП с пострадавшими #нижнекамск #мотоциклисты
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