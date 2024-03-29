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Происшествия 29 марта 2024 09:37

В Нижнекамске молодые люди катались, высунувшись из окна – их задержали автоинспекторы

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Накануне в телеграм-каналах Нижнекамска появился видеоролик, на котором запечатлено, как водители «Лады»10-й модели и Volkswagen перевозили пассажиров вне кабины автомобиля. Видеозапись заинтересовала местных автоинспекторов.



При изучении видеоматериала сотрудники ГИБДД установили государственные регистрационные знаки автомобилей, после чего нашли нарушителей.

«Водители и пассажиры привлечены к административной ответственности», – сообщают в ведомстве.

Фото: © ГИБДД Нижнекамска

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