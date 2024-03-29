В Нижнекамске молодые люди катались, высунувшись из окна – их задержали автоинспекторы

Накануне в телеграм-каналах Нижнекамска появился видеоролик, на котором запечатлено, как водители «Лады»10-й модели и Volkswagen перевозили пассажиров вне кабины автомобиля. Видеозапись заинтересовала местных автоинспекторов.





При изучении видеоматериала сотрудники ГИБДД установили государственные регистрационные знаки автомобилей, после чего нашли нарушителей.

«Водители и пассажиры привлечены к административной ответственности», – сообщают в ведомстве.