В Нижнекамске впервые отметили День славянской письменности и культуры, который традиционно празднуется 24 мая. Это единственный в России государственный церковный праздник, смысл которого основывается на духовности, стремлении к истинным знаниям и сохранении языка, истории и культуры нашей страны. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме города сообщила заместитель мэра Марина Камелина.



«30 января 1991 года постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации данный праздник получил статус государственного в России. Традиционно событие сопровождается различными мероприятиями — это научные конференции, концерты, фестивали, ярмарки. В связи с этим в городском парке „Семья“ состоялось большое колоритное мероприятие, посвященное празднованию Дня письменности», — рассказала докладчик.



«Я уверена, что этот праздник станет доброй и красивой традицией для нашего города и это символично, что традицию заложили в Год родных языков и народного единства», — отметила Камелина.



Истоки этого праздника неразрывно связаны с чествованием святых равноапостольных Кирилла и Мефодия — создателей славянской азбуки. Почетными гостями торжества стали председатель Совета ветеранов Нижнекамского муниципального района РТ Григорий Китанов и благочинный города отец Александр Колчерин.



«День славянской письменности и культуры — это первый и единственный государственный и церковный праздник одновременно. Сегодня во всех храмах проходят торжественные службы. Спасибо, что власти нас поддержали, и мы вышли на общегородской уровень. Традиции, духовность, нравственность — вот, что несет нам этот праздник», —сказал Григорий Китанов.



В парке возле амфитеатра работал город мастеров. Здесь были представлены сувениры из дерева и кожи, гончарные изделия, а также картины, вышитые из атласных лент. Нижнекамцы не только познакомились с выставочными экспонатами, но и приобрели на память сувениры.



На празднике также были представлены народные костюмы XIX века разных губерний России и искусство лоскутного шитья. Также каждый желающий мог научиться писать пером. Особый интерес у горожан вызвал мастер-класс по колокольному звону. На сцене в это время шел праздничный концерт «Аз — свет миру». В нем принимали участие фольклорные ансамбли и лучшие творческие коллективы города и района.



Фотографии предоставлены пресс-службой Нижнекамского района РТ.