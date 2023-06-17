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В Нижнекамске лишили прав водителя, который сбил на зебре ребенка и скрылся
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В Нижнекамске автоинспекторы установили водителя, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Несколько дней назад на улице Набережная мужчина на «Ладе» совершил наезд на 14-летнего мальчика на зебре и уехал, а ребенка доставили в больницу.
Личность водителя установили. Им оказался 72-летний местный житель. В итоге суд лишил мужчину прав на 1 год.
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