В Нижнекамске лишили прав водителя, который сбил на зебре ребенка и скрылся

В Нижнекамске автоинспекторы установили водителя, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Несколько дней назад на улице Набережная мужчина на «Ладе» совершил наезд на 14-летнего мальчика на зебре и уехал, а ребенка доставили в больницу.

Личность водителя установили. Им оказался 72-летний местный житель. В итоге суд лишил мужчину прав на 1 год.