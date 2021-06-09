В Нижнекамске легковушка сбила ребенка на велосипеде, который выскочил на дорогу

В Нижнекамске на улице Менделеева автомобиль сбил 8-летнего ребенка на велосипеде. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнекамска.

По предварительной информации, школьник переезжал дорогу, не спешившись с велосипеда перед этим. В результате ДТП ребенок получил незначительные травмы.

ГИБДД Нижнекамска призывает родителей ежедневно напоминать своим детям о правилах дорожного движения. Следует объяснить ребенку, где, когда и как можно переходить дорогу.

Источник фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции Нижнекамска.