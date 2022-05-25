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Происшествия
25 мая 2022  20:25
Полина Шевчук

В Нижнекамске легковушка сбила ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте

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В Нижнекамске легковушка сбила ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте

Наезд на 10-летнего мальчика произошел сегодня в 17.05 напротив дома №16 по улице Мурадьяна в Нижнекамске, сообщили «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции.

70-летний водитель «Лады»  сбил юного пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, несмотря на то, что пешеходный переход был неподалеку.

«В результате наезда школьник получил ушиб ноги и был доставлен в больницу. Сейчас все обстоятельства данного ДТП выясняются», – рассказали в республиканской ГИБДД.

#сбил ребенка #наезд на ребенка #гибдд рт
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