В Нижнекамске легковушка сбила ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте

Наезд на 10-летнего мальчика произошел сегодня в 17.05 напротив дома №16 по улице Мурадьяна в Нижнекамске, сообщили «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции.

70-летний водитель «Лады» сбил юного пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, несмотря на то, что пешеходный переход был неподалеку.

«В результате наезда школьник получил ушиб ноги и был доставлен в больницу. Сейчас все обстоятельства данного ДТП выясняются», – рассказали в республиканской ГИБДД.