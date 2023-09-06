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В Нижнекамске легковушка сбила пешехода, пострадавший в коме
Сегодня в Нижнекамске водитель «ВАЗ-21130» сбил 29-летнего пешехода, пострадавший в коме. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, сегодня в районе двух часов дня на улице Корабельная отечественная легковушка не уступила дорогу пешехожу, переходившему дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате пешеход получил многочисленные травмы. Его оставили в НЦРМБ, пешеход в коме второй степени.
В настоящее время автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП.
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