В Нижнекамске легковушка сбила пешехода, пострадавший в коме

Фото: Госавтоинспекция Нижнекамска

Сегодня в Нижнекамске водитель «ВАЗ-21130» сбил 29-летнего пешехода, пострадавший в коме. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, сегодня в районе двух часов дня на улице Корабельная отечественная легковушка не уступила дорогу пешехожу, переходившему дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.



В результате пешеход получил многочисленные травмы. Его оставили в НЦРМБ, пешеход в коме второй степени.



В настоящее время автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП.