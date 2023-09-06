news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 6 сентября 2023 16:38

В Нижнекамске легковушка сбила пешехода, пострадавший в коме

Скопировать ссылку

Фото: Госавтоинспекция Нижнекамска

Сегодня в Нижнекамске водитель «ВАЗ-21130» сбил 29-летнего пешехода, пострадавший в коме. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, сегодня в районе двух часов дня на улице Корабельная отечественная легковушка не уступила дорогу пешехожу, переходившему дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате пешеход получил многочисленные травмы. Его оставили в НЦРМБ, пешеход в коме второй степени.

В настоящее время автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП.

Фото: Госавтоинспекция Нижнекамска

#ДТП жертвы
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное