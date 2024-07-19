news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 19 июля 2024 08:42

В Нижнекамске легковушка сбила лося и вылетела с трассы, один человек пострадал

Скопировать ссылку

В Нижнекамске произошло ДТП с пострадавшим, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

По предварительной информации, по дороге на БСИ водитель легкового автомобиля сбил внезапно выскочившего на дорогу лося.

Фото: © Очевидцы

От удара автомобиль выбросило с трассы и он врезался в бетонную конструкцию.

Фото: © Очевидцы

В результате аварии пострадал один человек, лось погиб.

#сбили лося
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2