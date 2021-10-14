В Нижнекамске «Лада» врезалась в столб, пассажирка с переломами ног в больнице

Как стало известно ИА «Татар-информ» со слов свидетелей, авария произошла около трех часов ночи на проспекте Химиков.

Юноша за рулем «Лады» 12-ой модели на большой скорости не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался в столб. На фото, присланных очевидцами, видно, что легковушка буквально «обняла» опору освещения.

Фото: © очевидцы

«На пассажирском сиденье была девушка. На вид не больше 20 лет. У нее переломы ног. Медики ее забрали в больницу», – уточнили свидетели ДТП.

Фото: © очевидцы



