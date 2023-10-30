В Нижнекамске «Лада Гранта» проехала на красный свет и сбила пешехода

Авария произошла накануне в районе пяти часов вечера на проспекте Химиков, сообщают в Госавтоинспекции Нижнекамска.

По данным ведомства, 26-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» проехал пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и сбил 40-летнего пешехода.



В результате ДТП пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, кома 1, 2 степени. Его доставили в Нижнекамскую больницу.



Обстоятельства ДТП выявляются.