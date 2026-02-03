news_header_top
Происшествия 3 февраля 2026 16:41

У водителя, снова пойманного за рулем пьяным, суд Нижнекамска отобрал автомобиль

В Нижнекамске лишили прав и конфисковали автомобиль у водителя, дважды пойманного пьяным за рулем.

По информации прокуратуры РТ, в октябре прошлого года 24-летний житель Нижнекамска сел за руль, будучи выпившим. Его остановили и задержали сотрудники ГАИ. Выяснилось, что мужчину уже наказывали за езду пьяным.

Свою вину водитель полностью признал. Ему назначили год колонии-поселения и запрет управлять транспортом сроком два года.

#прокуратура рт #нижнекамск #пьяный водитель #гаи
