В Нижнекамске коммунальные службы ответили на жалобу жителя, который мерзнет в квартире

Коммунальные службы ответила на жалобу жителя Нижнекамска Айдара Туфхватуллина, который мерзнет в квартире. С проблемой холода мужчина столкнулся из-за того, что разгерметизировались межпанельные швы.

«Данный жилец в списках есть, и в этом году швы по его заявке загерметизируют», – приводит ответ «коммунальщиков» НТР-24.

Напомним, данная проблема «настигла» жителя одной из квартир дома №61 по улице Студенческой. Причем с коммунальными службами мужчина боролся больше года. По его словам, из-за плохих швов зимой температура в комнатах опускалась ниже нуля. Более того, холод стоял круглый год. В один из дней нижнекамцу даже пришлось купить спальный мешок.

«У меня документ есть, что была температура -9 при -25 зимой. Даже до -11 доходит», — рассказывал он.

При этом мужчина самостоятельно обращался и в ЖКХ, и в прокуратуру. Но до сих пор ситуация никак не менялась.