В Нижнекамске коллектив детского сада собрал гуманитарную помощь бойцам СВО

Фото: Надежда Багаутдинова

Сотрудники детского сада №13 Нижнекамска организовали сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне спецоперации.

Коллектив дошкольного учреждения сделал заготовки для окопных свечей: парафин и железные банки. Также было собрано более 20 комплектов мужского белья, 100 пар носков.

Фото: Надежда Багаутдинова

Работники детсада регулярно участвуют в подобных акциях. На этот раз все собранное они передали своему председателю СТОС.

В свободное время активистки изготавливают наборы сухого душа.

«Сотрудники по собственной инициативе приносят комплекты мужского белья, одежду, медикаменты, средства гигиены», — отметила заведующая детским садом №13 Елена Астахова.

Фото: Надежда Багаутдинова

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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