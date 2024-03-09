Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Нижнекамске коллектив детского сада собрал гуманитарную помощь бойцам СВО
Сотрудники детского сада №13 Нижнекамска организовали сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне спецоперации.
Коллектив дошкольного учреждения сделал заготовки для окопных свечей: парафин и железные банки. Также было собрано более 20 комплектов мужского белья, 100 пар носков.
Работники детсада регулярно участвуют в подобных акциях. На этот раз все собранное они передали своему председателю СТОС.
В свободное время активистки изготавливают наборы сухого душа.
«Сотрудники по собственной инициативе приносят комплекты мужского белья, одежду, медикаменты, средства гигиены», — отметила заведующая детским садом №13 Елена Астахова.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»