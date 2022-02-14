В Нижнекамске количество участников электронной коммерции выросло в семь раз

Все больше нижнекамских предприятий становятся активными участниками электронной коммерции. За последний год рост произошел более чем в семь раз. Об этом на итоговой отчетной сессии рассказал руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Только в прошлом году оборот малого и среднего бизнеса составил 54 млрд рублей. Эту работу нужно продолжать и одновременно думать над созданием новых условий для развития стартапов. В том числе и в цифровой сфере, за которой будущее», — отметил докладчик.

В Нижнекамском районе на сегодняшний день располагаются два индустриальных и один промышленный парки. По словам Муллина, здесь у инвесторов есть все необходимые условия для организации современных производств «с нуля».

«Нам нужно привлекать в Нижнекамск новых инвесторов не только в сфере производств и услуг, но туризма и сельского хозяйства. Именно малый и средний бизнес должны развивать новые отрасли экономики. И мы рассчитываем на их инициативу», — сказал Муллин.