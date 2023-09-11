В Нижнекамске капитально отремонтируют роддом

В 2024 году в Нижнекамске планируют начать капитальный ремонт родильного дома. Предполагается, что обновление будет проводиться в течение двух лет. Об этом на деловом понедельнике сообщил главный врач Нижнекамской детской районной больницы с перинатальным центром Алексей Толстиков.

«В 2024 и 2025 годах планируется капитальный ремонт роддома. Наш перинатальный центр второго уровня имеет в своем составе родильный дом 1973 года постройки, отремонтированный в 2013 году, женскую консультацию 2002 года постройки, отремонтированную в 2018-м, и четырехэтажный акушерский корпус 2005 года постройки, в котором не проводился капитальный ремонт», — доложил он.

Спикер отметил, что на сегодняшний день сотрудники женской консультации и роддома оказывают помощь 145 тыс. женщин.

В Нижнекамске за восемь месяцев этого года приняли роды 1632 раза, 287 из которых — из других районов РТ.

«Рождаемость за восемь месяцев в нашем районе составляет 8,2 промилле, она снижется с 2021 года. Младенческая смертность за восемь месяцев — 3,7 случая на 1 тыс. детей, родившихся живыми, и это ниже, чем показатель прошлого года. Однако целевая цифра Минздрава РТ (2,8) нами, к сожалению, пока не достигнута», — рассказал Толстиков.

В женской консультации работает кризисный центр, оказывающий консультативную помощь беременным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Главное направление — это мероприятия по профилактике абортов.

«В женской консультации проводятся демонстрации фильмов „Дневник нерожденного младенца“, „Эмбриоша“, „Мама — главное слово“, „За жизнь“. В этом году за восемь месяцев обратилось 466 пациенток для прерывания беременности. 110 женщин после нашей совместной работы сохранили беременность — это 23,6%, — отметил главврач. — Для нас важно снизить младенческую смертность и не допустить материнскую смертность, обеспечить безопасность пациентов. Это поможет нам повысить рождаемость».