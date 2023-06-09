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В Нижнекамске капитально отремонтируют проспект Вахитова за 299 млн рублей
В Нижнекамске капитально отремонтируют проспект Вахитова. Работы проводятся от улицы Соболековская до кольца проспекта Химиков – проспекта Вахитова по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Из регионального бюджета на эти цели выделено 299 млн рублей, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«Предусмотрены работы по устройству выравнивающего и нижнего слоя из асфальтобетонной смеси, верхнего слоя покрытия – из высокоплотного асфальтобетона с устройством монолитного бортового камня», – отметили в министерстве.
Для безопасного и комфортного передвижения горожан будут обустроены специальные велосипедные дорожки и тротуары. Кроме того, будет отремонтировано покрытие на местном проезде.
Рабочие также установят новые автобусные остановки и автопавильоны. Для безопасности движения по автодороге будут установлены дорожные знаки.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.
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