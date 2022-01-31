В Нижнекамске капитально отремонтируют 111 домов на сумму 804,2 млн рублей

В 2022 году в Нижнекамске и районе планируют отремонтировать 111 жилых домов. На программу капитального ремонта будет направлено 804,2 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель Департамента строительства, ЖКХ и благоустройства Нижнекамска Сергей Скучаев.

«В Нижнекамском муниципальном районе 987 многоквартирных домов. С 2008 по 2021 год было отремонтировано 771 жилой многоквартирный дом на общую сумму 7,51 млрд рублей. Таким образом, доля отремонтированных домов на территории Нижнекамского района составляет 78,2% от общего количества домов», — уточнил спикер.

В этом году в 16 жилых домах будет отремонтирована система отопления, еще в 14 приведут в порядок системы горячего и холодного водоснабжения, а в 10 — водоотведения. В 14 многоквартирных домах состоится капитальный ремонт инженерных сетей электроснабжения. Кроме того, в 26 домах приведут в порядок крыши и в 45 — фасады, а также заменят лифтовое оборудование в 24-х домах.

В прошлом году в Нижнекамском районе проведен капремонт 98 жилых домов на общую сумму 589 млн рублей. Также с прошлого года используется комплексный подход в ремонте домов и благоустройства прилегающей территории. Так, 13 домов параллельно приняли участие в республиканской программе «Наш двор». «Дома заиграли яркими красками, а во дворах появились скамейки, детские комплексы, организованы отдельные площадки для раздельного сбора мусора, решен вопрос освещения и многое другое», — отметил спикер.

Руководитель исполкома района Рамиль Муллин поручил и в этом году эффективно использовать выделенные ресурсы, обсуждать проблемы с жителями.

«Планы по ремонту домов должны быть обсуждены с жителями. Необходимо провести с ними встречи, чтобы все их интересы и замечания были учтены. Те ресурсы, которые нам выделяют, а это более 800 млн рублей, мы должны эффективно использовать. Очень важно, чтобы была удовлетворенность самого населения. За весенне-летний сезон мы должны все „мокрые“ работы полностью выполнить. Это касается и инженерных сетей — до начала отопительного сезона все работы необходимо завершить», — сказал он.