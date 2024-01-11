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В Нижнекамске к сентябрю 2024 года капитально отремонтируют педколледж
Педагогический колледж в Нижнекамске капитально отремонтируют к новому учебному году, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.
Здание на улице Тукая, где сейчас находится учебное заведение, было введено в эксплуатацию в 1970 году. Само же педагогическое училище открылось в Нижнекамске спустя 11 лет – в 1981 году.
Появилось учебное заведение благодаря заведующему городским отделом образования Накию Ахметшину.
В первый год в училище поступило 182 человека. Сегодня в педколледже обучаются около 800 студентов – это будущие воспитатели, учителя начальных классов и педагоги физкультуры.
«В концепцию должны войти ключевые моменты биографии легендарного педагога, почетного гражданина Накия Ахметшина, благодаря которому когда-то и появилось педучилище», – подчеркнул глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.
Сегодня в колледже располагается музей народного образования. Муллин предложил перенести его на первый этаж и сделать визитной карточкой заведения.
Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.
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