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Общество 11 января 2024 16:25

В Нижнекамске к сентябрю 2024 года капитально отремонтируют педколледж

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В Нижнекамске к сентябрю 2024 года капитально отремонтируют педколледж

Педагогический колледж в Нижнекамске капитально отремонтируют к новому учебному году, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Здание на улице Тукая, где сейчас находится учебное заведение, было введено в эксплуатацию в 1970 году. Само же педагогическое училище открылось в Нижнекамске спустя 11 лет – в 1981 году.

Появилось учебное заведение благодаря заведующему городским отделом образования Накию Ахметшину.

В первый год в училище поступило 182 человека. Сегодня в педколледже обучаются около 800 студентов – это будущие воспитатели, учителя начальных классов и педагоги физкультуры.

«В концепцию должны войти ключевые моменты биографии легендарного педагога, почетного гражданина Накия Ахметшина, благодаря которому когда-то и появилось педучилище», – подчеркнул глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Сегодня в колледже располагается музей народного образования. Муллин предложил перенести его на первый этаж и сделать визитной карточкой заведения.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

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