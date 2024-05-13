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В Нижнекамске к Радонице приводят в порядок кладбища и воинские захоронения
Общественная организация «Боевое братство» под руководством председателя Владимира Матвеева совместно с юнармейцами провела акцию по благоустройству захоронений участников СВО на городском кладбище. Они привели в порядок могилы солдат, привезли чернозем и подправили надгробия.
Как рассказали «Татар-инфому» в пресс-службе Нижнекамского района, присутствующие почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к каждой могиле.
К Радонице городские службы Нижнекамска наводят порядок на кладбищах: убирают территорию и вывозят мусор. Уборка сегодня проводится в течение всего дня.
Напомним, 14 мая Радоница – особый день для православных. На девятый день после Пасхи верующие приходят на кладбища, чтобы привести в порядок могилы родных и близких, почтить их память.
Также власти города сообщили, что во вторник, 14 мая традиционно будет организовано движение транспорта на городское кладбище. Автобусы будут курсировать с автовокзала с 7 до 15 часов (по наполняемости).
Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.
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