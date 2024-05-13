В Нижнекамске к Радонице приводят в порядок кладбища и воинские захоронения

Общественная организация «Боевое братство» под руководством председателя Владимира Матвеева совместно с юнармейцами провела акцию по благоустройству захоронений участников СВО на городском кладбище. Они привели в порядок могилы солдат, привезли чернозем и подправили надгробия.

Как рассказали «Татар-инфому» в пресс-службе Нижнекамского района, присутствующие почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к каждой могиле.

К Радонице городские службы Нижнекамска наводят порядок на кладбищах: убирают территорию и вывозят мусор. Уборка сегодня проводится в течение всего дня.

Напомним, 14 мая Радоница – особый день для православных. На девятый день после Пасхи верующие приходят на кладбища, чтобы привести в порядок могилы родных и близких, почтить их память.

Также власти города сообщили, что во вторник, 14 мая традиционно будет организовано движение транспорта на городское кладбище. Автобусы будут курсировать с автовокзала с 7 до 15 часов (по наполняемости).