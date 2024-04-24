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В Нижнекамске к отправке в зону спецоперации готовятся 10 контрактников
В Нижнекамске продолжают собирать контрактников на военную службу. Перед отправкой они обращаются в общественный центр по адресу: Химиков, 72 Б, где им выдают сумку со стандартным набором вещей — от кружки до спального мешка.
Один из пришедших сегодня на пункт — 986-й мужчина по счету, оставивший подпись в журнале. В толстой тетради — список нижнекамцев, обратившихся за помощью в сборах на военную службу.
Только сегодня в пункте гуманитарной помощи ожидают порядка 10 человек — это новоиспеченные бойцы, подписавшие контракт. Уже завтра они отправятся в путь.
«У меня все друзья там, последний вот сейчас в Екатеринбурге, в учебке находится. А я куда от них? Тоже вот догоняю потихоньку», — говорит мужчина.
К помощи нижнекамским военнослужащим подключается весь город. Горожане приносят самые разные вещи — от одежды и продуктов до детских рисунков и писем.
Волонтеры готовят для каждого бойца сумку. Внутри носки, берцы, часы, фонарик, спальный мешок, термобелье, шампунь, коврик, пятиточечник, термос, кружка и многое другое.
«В этот раз, когда в „Ковре“ были, делали сухие души. Я у них спрашиваю, а что вы делаете? Сухой душ. А для кого? Для бойцов. А зачем? Ну, там же проблемы с водой. То есть это хорошо, что у ребят уже осознание есть, идет понимание, сопричастность. Сегодня ребята принесли письма, вчера мне отправили стихотворение девочки одной из 35-го лицея, ну, прямо до слез», — говорит вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина.
Часть гуманитарного груза доставляют в госпитали, мирному населению или адресно на передовую. Сейчас волонтёры как раз готовятся к масштабной отправке. В преддверии 9 Мая объявили акцию «Караван Победы». Присоединиться к сбору помощи может любой нижнекамец. Для этого достаточно принести вещи, продукты или медицинские изделия в общественный центр по адресу: Химиков, 72 Б.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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