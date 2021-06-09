В Нижнекамске к 30 августа появится новый сквер с амфитеатром и детским парком

В Нижнекамске готовится к открытию новое общественное пространство — сквер на улице Корабельная. Мэр Нижнекамска Айдар Метшин выехал на место и ознакомился с ходом строительных работ.

Обновление общественного пространства стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и национальному проекту «Жилье и городская среда». На работы выделено 29 млн рублей.

Этот участок площадью 30 тыс. квадратных метров является центром района.города. Архитекторы при разработке проекта отметили ряд проблем: по центру общественного пространства размещался устаревший стадион, были проложены нелогичные и нефункциональные пешеходные связи, покрытие которых также сильно устарело. В целом территория была неухожена и здесь царило запустение.

Как отметила пресс-служба главы Нижнекамского района РТ, для жителей микрорайона благоустройство сквера было долгожданным. Проект создавался с учетом их предложений и требований.

В будущем здесь появятся амфитеатр, где можно будет проводить различные мероприятия, небольшой детский парк с элементами экстрим-оборудования, площадка для выгула собак. Кроме того, здесь оборудуют и небольшое тротуарное кольцо, где жители смогут заниматься скандинавской ходьбой, а дети — ездить на велосипедах.

«Главное, чтобы создаваемое не расходилось с интересами жителей. Тогда этот сквер будет всегда наполнен не только детворой, но и взрослыми», — отметил Айдар Метшин.

«Все строящиеся объекты планируется ввести в эксплуатацию к 30 августа, чтобы ко Дню Республики Татарстан и Дню города Нижнекамска все было открыто», — сообщил ИА «Татар-информ» главный архитектор Нижнекамска Эмиль Сиразетдинов.

По словам Метшина, развитие общественных пространств и формирование комфортной городской среды — это приоритетное направление в работе властей Нижнекамска, так как такие меры способствуют снижению оттока населения в крупные города. Программа по формированию комфортной городской среды реализуется в Нижнекамске с 2013 года. На работы из федерального бюджета муниципалитету в этом году выделено 208 млн рублей.