В Нижнекамске известный поэт с инвалидностью прочел стихи горожанам

В Центральной библиотеке имени Габдуллы Тукая в Нижнекамске прошла творческая встреча с поэтом Павлом Бухановым. У Павла ДЦП с рождения, но, несмотря на это, у него отличная память, и все свои произведения и произведения других авторов он читает наизусть.

На встрече собрались почетные гости, горожане, и каждый присутствующий порой еле сдерживал слезы — настолько душевно и трогательно декламировал поэт стихотворения и баллады.

Заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина призвала всех объединиться, ведь говоря о духовно-нравственных ценностях, независимо от веры, быть сильными можно только будучи в единстве.

«Как же здорово, когда все вместе. Вместе — мы есть единая большая сила, и очень важно, когда человек верит. Вера — это то, что дает импульс к жизни. Вера помогает преодолеть все испытания, которые даются. Все испытания даются по силе. Надо быть действительно очень мужественным человеком, чтобы пронести те испытания, которые пришлись на долю Паши. И вот сегодня он показывает тот достойный пример, что не надо бояться. Нельзя опускать руки, нельзя горевать. Да, мы очень много часто горюем, говорим, как же все плохо, и почему-то в этот момент только мы идем либо в храм, либо в мечеть. Но мы очень редко приходим и благодарим. За то, что у нас все есть, за то, что мы живы, а также за то, что рядом наши близкие. Я призываю благодарить за каждый день», — отметила вице-мэр Марина Камелина.