В Нижнекамске изменятся места отправления автобусов в садовые товарищества

В Нижнекамске с четверга, 13 июня, изменится место отправления автобусов, следующих в садовые товарищества. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

Начиная с этого дня автобусы будут отправляться в рейсы с площадки междугородних маршрутов. Речь идет о платформах с номерами с 5 по 10.

Возвращающиеся в город автобусы станут высаживать садоводов на остановке по улице Вокзальная. Заезжать на территорию автовокзала они будут уже без пассажиров.