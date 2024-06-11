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В Нижнекамске изменятся места отправления автобусов в садовые товарищества
В Нижнекамске с четверга, 13 июня, изменится место отправления автобусов, следующих в садовые товарищества. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.
Начиная с этого дня автобусы будут отправляться в рейсы с площадки междугородних маршрутов. Речь идет о платформах с номерами с 5 по 10.
Возвращающиеся в город автобусы станут высаживать садоводов на остановке по улице Вокзальная. Заезжать на территорию автовокзала они будут уже без пассажиров.
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