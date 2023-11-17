В Нижнекамске из жизни ушла заслуженный врач Татарстана, невролог Людмила Кудашева

В Нижнекамске скончалась заслуженный врач Татарстана, невролог, наставник молодых врачей Людмила Кудашева. Об этом рассказали в пресс-службе Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы.

Людмила Кудашева 48 лет посвятила медицине, более 20 лет руководила межрайонным неврологическим центром, была руководителем интернатуры для подготовки врачей-неврологов для Закамской зоны республики.

Фото: © пресс-служба МЦРМБ

«Людмила Григорьевна – одна из основоположников неврологической службы Нижнекамска. Неврология была делом всей ее жизни. Она запомнится нам как мудрый и стойкий человек, настоящий профессионал своего дела, которая не только помогала людям, но и была добрым наставником для своих учеников», – отметили НЦРМБ.

Людмиле Кудашевой был 71 год. В Нижнекамской больнице уверены, что прощаются с легендой нижнекамского здравоохранения, с человеком, целиком посвятившим себя медицине.

«Команда Нижнекамской ЦРМБ приносит искренние соболезнования родным и близким Людмилы Григорьевны. Память об этом светлом человеке навсегда останется в наших сердцах», – заключили в больнице.

Прощание с Людмилой Григорьевной состоится 20 ноября с 8.30 до 10.00 в актовом зале консультативно-диагностической поликлиники, по адресу улица Ахтубинская,11.