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В Нижнекамске из жизни ушла заслуженный врач Татарстана, невролог Людмила Кудашева
В Нижнекамске скончалась заслуженный врач Татарстана, невролог, наставник молодых врачей Людмила Кудашева. Об этом рассказали в пресс-службе Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы.
Людмила Кудашева 48 лет посвятила медицине, более 20 лет руководила межрайонным неврологическим центром, была руководителем интернатуры для подготовки врачей-неврологов для Закамской зоны республики.
«Людмила Григорьевна – одна из основоположников неврологической службы Нижнекамска. Неврология была делом всей ее жизни. Она запомнится нам как мудрый и стойкий человек, настоящий профессионал своего дела, которая не только помогала людям, но и была добрым наставником для своих учеников», – отметили НЦРМБ.
Людмиле Кудашевой был 71 год. В Нижнекамской больнице уверены, что прощаются с легендой нижнекамского здравоохранения, с человеком, целиком посвятившим себя медицине.
«Команда Нижнекамской ЦРМБ приносит искренние соболезнования родным и близким Людмилы Григорьевны. Память об этом светлом человеке навсегда останется в наших сердцах», – заключили в больнице.
Прощание с Людмилой Григорьевной состоится 20 ноября с 8.30 до 10.00 в актовом зале консультативно-диагностической поликлиники, по адресу улица Ахтубинская,11.
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