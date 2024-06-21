В Нижнекамске из-за ухудшения погодных условий перенесли памятную акцию

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Памятная акция «Огненные картины войны» в Нижнекамске состоится сегодня 21 июня в 21.00 у Монумента Победы. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, акция должна была состояться завтра, в День памяти и скорби. Но из-за неблагоприятного прогноза погоды ее решили перенести.

Сегодня горожане соберутся вместе, чтобы почтить память героев, павших в борьбе с фашизмом.

В этот вечер из свечей будет выложена картина, посвященная подвигу бойцов 80-го отдельного лыжного батальона, который в годы Великой Отечественной войны прозвали «татарским». Эти отважные воины героически сражались за город Великие Луки, который был освобождён от немецко-фашистских захватчиков 17 января 1943 года.

В кровопролитных боях за оборону и освобождение этого города с 1941 года погибло около 3 тысяч уроженцев и жителей ТАССР.