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В Нижнекамске из-за прорывов продлили отключение горячей воды в ряде домов
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В некоторых домах Нижнекамска отложили подачу горячей воды. О причинах «НТР 24» рассказали в местном водоканале.
25 июля началась опрессовка, в ходе гидравлических испытаний на некоторых участках сетей произошли прорывы – сейчас их устраняют, но в результате отключение горячей воды продлили в ряде домов до 3 августа, а в некоторых – до 5 августа.
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