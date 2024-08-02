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Общество 2 августа 2024 15:51

В Нижнекамске из-за прорывов продлили отключение горячей воды в ряде домов

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В некоторых домах Нижнекамска отложили подачу горячей воды. О причинах «НТР 24» рассказали в местном водоканале.

25 июля началась опрессовка, в ходе гидравлических испытаний на некоторых участках сетей произошли прорывы – сейчас их устраняют, но в результате отключение горячей воды продлили в ряде домов до 3 августа, а в некоторых – до 5 августа.

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