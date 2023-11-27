В Нижнекамске из-за «кадрового голода» к уборке снега привлекли осужденных

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин на деловом понедельнике в городском исполкоме рассказал, как в Нижнекамске борются со снегопадом. Несмотря на аномальные погодные условия, когда за 4 дня выпала полуторамесячная норма осадков, городу удалось мобилизоваться и не утонуть в снегу.

«Снег ловить еще мы не научились, и у нас нет зонтика, который отводил бы снежную бурю», — заявил Муллин.

Руководитель посетовал на кадровый голод и острую нехватку водителей-механизаторов, которые задействованы на уборке снега. На 80 единицах техники трудятся порядка 60 водителей, а нужно 160-170. Половина из действующих работников — условно осужденные по линии УФСИН.

«Такими ресурсами, конечно, качественно убрать не получится», — заметил он.

В прошлом году была повышена и зарплата механизаторов — теперь они получают от 50 тыс. рублей. При работе в авральном режиме их заработная плата может доходить до 80 тыс. рублей.

«И на такую зарплату мы не можем привлечь людей. К сожалению, без привлечения сторонних сил нам этот вопрос не решить. Такая же проблема у нас складывается и с пассажирскими перевозками, и в скорой помощи, где нужны водители. Основная проблема для города сегодня — кадровый голод», — резюмировал он.

Градоначальник также отметил, что в городе работает около 500 дворников, в основном, это пожилые женщины.