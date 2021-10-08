В Нижнекамске из-за аварийной ситуации от газоснабжения отключено шесть домов

В Нижнекамске из-за авариной ситуации от газоснабжения отключено шесть многоквартирных домов. Инцидент с газом случился рядом с домом 51 по улице Корабельная. Пресс-служба муниципалитета сообщила, что аварийная ситуация произошла сегодня вечером, на данный момент угрозы взрыва нет.

«На место сразу выехали все службы, исполком, принято решение об отключение шести домов, чтобы избежать несчастных случаев. Угрозы взрыва нет, сейчас специалисты устраняют порыв трубы. Нижнекамскгаз ведут раскопку трубы, чтобы точное место порывов определить», — уточнил источник.

Планируется, что подача газа к утру будет восстановлена.

Аварийная ситуация произошла из-за изыскательных работ, во время которых экскаватор задел газовую трубу низкого давления.