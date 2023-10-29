В Нижнекамске из Камы достали 39-летнего мужчину

Сообщение о том, что вблизи пляжа Нижнекамска на реке Каме в воде находится мужчина поступило сегодня в районе пяти часов вечера. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Позднее спасатели извлекли из воды мужчину 1984 года рождения, державшегося за отбойники причала (автомобильные покрышки). Мужчину передали медикам скорой помощи.

Причина происшествия устанавливается.