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В Нижнекамске из Камы достали 39-летнего мужчину
Сообщение о том, что вблизи пляжа Нижнекамска на реке Каме в воде находится мужчина поступило сегодня в районе пяти часов вечера. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Позднее спасатели извлекли из воды мужчину 1984 года рождения, державшегося за отбойники причала (автомобильные покрышки). Мужчину передали медикам скорой помощи.
Причина происшествия устанавливается.
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