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В Нижнекамске ищут водителя иномарки, который сбил 12-летнего ребенка
Автоинспекторы Нижнекамска ищут водителя автомобиля Volkswagen, который сбил школьника.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, в минувшую пятницу примерно в 7.45-7.50 на пешеходном переходе по улице Кайманова водитель иномарки, двигаясь по улице Менделеева, поворачивая на улицу Кайманова, сбил 12-летнего мальчика, после чего отвез его в школу и уехал.
Водителя, совершившего наезд, а также всех очевидцев ДТП просят позвонить по телефону 8 987 205-73-13 или 8555 49 24 90.
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