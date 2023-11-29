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Происшествия 29 ноября 2023 16:50

В Нижнекамске ищут водителя иномарки, который сбил 12-летнего ребенка

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Автоинспекторы Нижнекамска ищут водителя автомобиля Volkswagen, который сбил школьника.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, в минувшую пятницу примерно в 7.45-7.50 на пешеходном переходе по улице Кайманова водитель иномарки, двигаясь по улице Менделеева, поворачивая на улицу Кайманова, сбил 12-летнего мальчика, после чего отвез его в школу и уехал.

Водителя, совершившего наезд, а также всех очевидцев ДТП просят позвонить по телефону 8 987 205-73-13 или 8555 49 24 90.

Фото: © Госавтоинспекция Нижнекамска

#сбили ребенка
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