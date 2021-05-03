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Ру Тат
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3 мая 2021  18:13
Павел Климчак

В Нижнекамске ищут поджигателя травы, из-за которого едва не сгорели машины

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В соцсетях появилось видео, как велосипедист в Нижнекамске поджигает сухую траву и уезжает. Огонь почти добрался до припаркованных рядом машин. На записи камер видеонаблюдения попало, как пожарные тушили огонь боевкой.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, инцидент произошел 30 апреля. Днем на номер вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о горении травы на улице Менделеева.

На место возгорания прибыла резервная автоцистерна городской пожарно-спасательной части, общая площадь огня составила 50 кв.м.

«Площадь пожара составила 50 кв. метров. Когда вода в автоцистерне ожидаемо закончилась, то начальник караула принял решение отправить АЦ на ближайший гидрант заправляться водой, а личному составу тушить подручными средствами: в данном случае - боевой одеждой. Автомобили удалось отстоять», – сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В скором времени пожар удалось потушить полностью. Поджигателя травы в данный момент ищут.

пожар поджог горит сухая трава
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