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В Нижнекамске иномарка сбила 8-летнего мальчика, который переходил дорогу на красный свет
Сегодня на проспекте Мира иномарка сбила 8-летнего мальчика, сообщает Госавтоинспекция Нижнекамска.
ДТП произошло в 12.45 напротив дома 109. 32-летний водитель Renault сбил мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет.
Ребенка госпитализировали в реанимацию нижнекамской ЦРБ с ушибом головного мозга и закрытым переломом ключицы.
Как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, нижнекамская городская прокуратура начала проверку по факту случившегося.
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