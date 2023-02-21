В Нижнекамске иномарка сбила 8-летнего мальчика, который переходил дорогу на красный свет

Сегодня на проспекте Мира иномарка сбила 8-летнего мальчика, сообщает Госавтоинспекция Нижнекамска.

ДТП произошло в 12.45 напротив дома 109. 32-летний водитель Renault сбил мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет.

Фото: © Госавтоинспекция Нижнекамска

Ребенка госпитализировали в реанимацию нижнекамской ЦРБ с ушибом головного мозга и закрытым переломом ключицы.

Фото: © Госавтоинспекция Нижнекамска

Как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, нижнекамская городская прокуратура начала проверку по факту случившегося.