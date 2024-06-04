В Нижнекамске иномарка не уступила дорогу и сбила 37-летнюю женщину

В Нижнекамске водитель легкового авто не уступил дорогу и сбил 37-летнюю женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным ведомства, сегодня утром на улице Спортивная 74-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta не уступил дорогу женщине, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате женщина получила ссадины колена и кисти. Не госпитализирована.

