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Происшествия 23 декабря 2023 09:19

В Нижнекамске Infiniti влетела в стоящий грузовик, пассажир легковушки погиб

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Минувшей ночью в Нижнекамске произошло смертельное ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

В районе двух часов Infiniti на огромной скорости врезалась в грузовик Howo, который стоял вдоль дороги.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

В итоге 50-летний пассажир легкового авто погиб на месте.

#смертельное дтп
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