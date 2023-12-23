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В Нижнекамске Infiniti влетела в стоящий грузовик, пассажир легковушки погиб
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Минувшей ночью в Нижнекамске произошло смертельное ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
В районе двух часов Infiniti на огромной скорости врезалась в грузовик Howo, который стоял вдоль дороги.
В итоге 50-летний пассажир легкового авто погиб на месте.
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