В Нижнекамске имущество бизнесмена арестовали за долги по зарплате

В Нижнекамске арестовали имущество 44‑летнего бывшего директора компании «РенТранс», которого обвиняют в невыплате заработной платы сотрудникам. Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд.

По версии следствия, с июля 2024 года по январь 2025 года руководитель, имея средства на счетах компании, не выплатил зарплату 10 работникам. Общая сумма задолженности превысила 1,8 млн рублей.

Фигурант вину не признает. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ущерб работникам не возмещен. В рамках расследования арестовано имущество бизнесмена и организации на сумму около 4,3 млн рублей.