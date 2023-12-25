В Нижнекамске и в Сабинском районе Татарстана назначены новые прокуроры

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации старший советник юстиции Айрат Галимарданов назначен на должность Нижнекамского городского прокурора в РТ, а на должность прокурора Сабинского района РТ назначен советник юстиции Раиль Шаймарданов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Галимарданов начал свою карьеру в органах прокуратуры, работая сначала следователем в период с 1998-го по 1999 год, затем старшим следователем с 1999-го по 2001 год и следователем по особым важным делам с 2001-го по 2003 год в прокуратуре города Набережные Челны.

Фото: © Прокуратура РТ

В последующие годы он занимал руководящие должности, в том числе заместителя прокурора Челнов, прокурора Менделеевского района и прокурора Тукаевского района в период с 2003-го по 2023 год.

Раиль Шаймарданов начал свою карьеру в органах прокуратуры Высокогорского района, где с 2009-го по 2016 год занимал различные должности, включая должности помощника прокурора и старшего помощника прокурора.

Фото: © Прокуратура РТ

В 2016 году он стал помощником прокурора Высокогорского района и затем занял пост старшего помощника прокурора, проработав с 2016-го по 2022 год. С 2022 по 2023 год он занимал должность заместителя прокурора Верхнеуслонского района Республики Татарстан.