В Нижнекамском районе вакцинацию от коронавируса прошли 64,8% населения

Прививку от коронавирусной инфекции сделали 64,8% взрослого населения Нижнекамского района РТ. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава муниципалитета Айдар Метшин.

По состоянию на 12 сентября полностью вакцинировались 77 642 нижнекамца, при этом первый этап прошли 83 398 человек. С начала пандемии в районе зарегистрировано 875 случаев Covid-19, выздоровели 654 человека. В инфекционном госпитале получают лечение 220 заболевших.

«В целом ситуация остается стабильно-напряженной. В осенний период начинается подъем респираторных заболеваний, это еще одно основание для соблюдения всех мер предосторожности. Приоритетной задачей остается массовая вакцинация и формирование массового коллективного иммунитета», – сказал мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

Для сохранения здоровья своего и всего населения он призвал вакцинироваться не только от коронавируса, но и от сезонного гриппа.



