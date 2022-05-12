Отключение горячей воды в Нижнекамске запланировано на начало следующей недели

С 16 мая в Нижнекамске начнутся отключения горячей воды из-за гидравлических испытаний на магистральных тепловых сетях. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

С полудня субботы будет производиться расхолаживание теплоносителя по тепловодам Город-1, Город-2 и БСИ от филиала АО «ТГК-16» Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) с последующим проведением гидравлических испытаний, которые продлятся по 25 мая.

Соответственно, прекратится подача горячей воды в домах по улицам Вокзальная, Корабельная, Юности, Тукая, Менделеева, Спортивная, Кайманова, Бызова, Вахитова, Химиков, Шинников, Гагарина и Мурадьяна, а также по проспекту Строителей. Микрорайоны №35, 35а и поселок Красный Ключ тоже останутся без горячего водоснабжения.