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В Нижнекамске фура не уступила дорогу и столкнулась с «десяткой», водитель в больнице
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Авария произошла сегодня в 8 утра.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, водитель фуры Volvo, выезжая со стороны села Афанасово налево, не уступил дорогу 22-летнему водителю «ВАЗ-2110».
В результате столкновения водитель легковушки получил травму головы. Парня госпитализировали.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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