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Происшествия 6 декабря 2023 17:50

В Нижнекамске фура не уступила дорогу и столкнулась с «десяткой», водитель в больнице

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Авария произошла сегодня в 8 утра.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, водитель фуры Volvo, выезжая со стороны села Афанасово налево, не уступил дорогу 22-летнему водителю «ВАЗ-2110».

В результате столкновения водитель легковушки получил травму головы. Парня госпитализировали.

Фото: © Госавтоинспекция Нижнекамска

Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: © Госавтоинспекция Нижнекамска

#нижнекамск #ДТП
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