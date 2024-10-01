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Происшествия 1 октября 2024 11:05

В Нижнекамске фура на большой скорости столкнулась с локомотивом

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В Нижнекамске 36-летний водитель фуры SHACMAN столкнулся с локомотивом.

Водитель ехал из города в сторону промышленной зоны на большой скорости. По данным МВД РТ, пострадавших в аварии нет, но транспортные средства получили большие повреждения.

Подробности ДТП выясняются.

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